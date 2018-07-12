Мосгорсуд продлил домашний арест бывшему финансовому директору Нота-Банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе до 18 октября по делу о мошенничестве на 350 млн рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Во время сегодняшних судебных заседаний Марчуковы и их защитники не возражали против ходатайств следственных органов о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца.

По словам представительницы следствия, в данный момент Марчуковы ежедневно ознакомляются с материалами уголовного дела, насчитывающими более 56 томов, которые в большей части состоят из финансово-бухгалтерской документации. После завершения ознакомления материалы дела будут отправлены в прокуратуру для утверждения обвинения и направления в суд для рассмотрения дела по существу.

Уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года сестрам Марчуковым было предъявлено обвинение по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу.

Адвокат Александр Морозов, представляющий интересы Марчуковой, ранее заявлял, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств «Фармстера» в размере 350 млн рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО «Элит Проект». Защитник настаивал на том, что все претензии, связанные с неисполнением договора поставки на указанную сумму, были урегулированы Арбитражным судом Москвы, о чем свидетельствует вступившее в законную силу решение.

В прошлом году адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании следствию и коррупции, сообщил, что экс-финдиректор Нота-Банка указала на высокопоставленного полицейского как на лицо, совершившее некоторые из инкриминируемых ему преступлений.