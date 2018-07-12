Великобритания может не выплатить Евросоюзу обещанные 39 млрд фунтов стерлингов за выход из ЕС, если Брюссель не согласится на будущую торговую сделку после Brexit (29 марта 2019-го), передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



«Если мы сочтем, что прогресс в отношении будущего соглашения о торговле и специальном партнерстве не будет продолжаться, то это будет иметь последствия для прав и обязательств, взятых Великобританией, в том числе в отношении финансовых обязательств», — заявил новый секретарь Великобритании по Brexit Доминик Рааб.

В конце 2017 года Великобритания заявила, что рассчитывает выплатить Евросоюзу 35—39 млрд фунтов стерлингов (40—45 млрд евро) в качестве финансового урегулирования в рамках Brexit.

Точная сумма британских выплат не может быть рассчитана, так как обязательства страны перед ЕС могут быть пересмотрены из-за изменений ставок, падение курса фунта стерлингов и снижения относительной величины британской экономики в связи с Brexit.