Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, банка «Таатта». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«Сбербанк и КБ «Восточный» будут осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта», проживающим во всех субъектах Российской Федерации, кроме вкладчиков банка, проживающих в г. Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта», проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, будет осуществлять РНКБ Банк», — говорится в сообщении.



Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля 2018 года.



Центробанк с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таатта». Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества, отмечали в ЦБ.