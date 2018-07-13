Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что мягкий вариант выхода страны из ЕС «убьет» будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном, сообщает газета Sun.



В четверг был опубликован доклад британского правительства с предложениями по отношениям с ЕС после Brexit, именуемый «Белой книгой».

«Если они (власти Британии. — Прим. ред.) пойдут на такую сделку, мы скорее будем иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством, что, вероятно, убьет соглашение (между нами. — Прим. ред.)», — заявил Трамп в интервью изданию.

Королева Великобритании Елизавета II 25 июня утвердила выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Она подписала документ, одобренный ранее обеими палатами парламента.



В пятницу, 6 июля, во время дискуссий в Чекерсе британские министры согласовали коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. Против подобного плана выступали евроскептики. Они считают подобное предложение отступлением от истинных целей «развода» с Брюсселем, которые заключаются в полной независимости Лондона по всем вопросам от чиновников ЕС, в том числе и в вопросах таможенного регулирования.

