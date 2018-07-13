Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление Мосстройэкономбанка о включении долга перед ним в размере 2,29 млрд рублей в реестр требований кредиторов ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа».

В июне суд запретил проводить первое собрание кредиторов авиакомпании до рассмотрения вопроса о включении в реестр требований кредиторов предприятия долга перед ООО «РНГО» в размере 3 млрд рублей.

Таким образом, суд удовлетворил заявление компании «РНГО» о принятии обеспечительных мер в рамках дела о признании авиакомпании банкротом. Как указал заявитель, проведение собрания кредиторов до рассмотрения его требования нарушит права ООО «РНГО», лишив организацию возможности участвовать в собрании и влиять на принятие им решений.

Заявление о банкротстве авиакомпании было подано АО «Спектр-Авиа» в ноябре 2017 года. Позже суд ввел в отношении «ВИМ-Авиа» процедуру наблюдения. Временным управляющим компании была утверждена Мария Булатова из ассоциации арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Представитель должника в суде пояснил, что у авиакомпании имеется имущество, достаточное для погашения кредиторской задолженности. Он также сообщил, что из бюджета ожидается получение возмещения на сумму более 500 млн рублей.