Премьер Великобритании Тереза Мэй на фоне разворачивающегося политического кризиса вновь призвала жителей страны поддержать план по выходу из ЕС. Срыв этого плана, по ее мнению, может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit», пишет Мэй в своей статье для Mail on Sunday.



«Настало время быть практичными и прагматичными и поддержать наш план по выводу Великобритании из ЕС», — заявила глава британского правительства. Мэй подчеркнула, что британцы должны «не спускать глаз с приза» (выгод Brexit. — Прим. издания), в противном случае страна «рискует закончить вообще без Brexit».



При этом британский премьер отметила, что последствия выхода Лондона из ЕС не должны привести к срыву торговли Великобритании с другими странами и разорвать контакты с соседями по континенту. «Мне еще предстоит найти альтернативное торговое соглашение, которое в будущем обеспечило бы выполнение наших обязательств перед Северной Ирландией, сохранило бы конституционную целостность Великобритании и воплотило бы в жизнь результаты референдума», — считает Мэй.

​Трамп предупредил Мэй о последствиях «мягкого» Brexit Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что мягкий вариант выхода страны из ЕС «убьет» будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном, сообщает газета Sun.



Премьер прокомментировала и попытки политической оппозиции сорвать подготовленный ее правительством план выхода из ЕС. Этот провал, по мнению Мэй, может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit», поскольку без согласованного плана Лондону не удастся сохранить для себя преимущества от действия более чем 40 торговых соглашений. Кроме того, согласованный план позволит обеспечить защиту британских торговых интересов и потребителей в «постбрекзитной Британии».

Согласованный 6 июля план по выходу Британии из ЕС содержит новые уступки Брюсселю. Великобритания соглашается следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в торговой сфере товарами и сельхозпродукцией в обмен на гарантии на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке. После этого в правительстве Британии последовали отставки. Не согласный с политикой Мэй министр иностранных дел страны Борис Джонсон вслед за главным переговорщиком от Лондона по Brexit Дэвидом Дэвисом подал в отставку.