Лоббистская компания Mercury LLC (США) пыталась убедить послов нескольких стран в Соединенных Штатах направить представителям администрации президента Дональда Трампа письма в поддержку плана по сокращению контроля Олега Дерипаски над компанией «Русал». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы Министерства юстиции США.



Как отмечается в материале, Mercury рассчитывала на сотрудничество послов не менее шести государств, которые пострадают от ввода американских санкций против «Русала». Агентство называет в их числе Германию, Францию, Ирландию, Швецию, Австралию и Ямайку. Компания якобы предложила дипломатам направить подготовленные ею письма властям США. В них выражалась поддержка плану, который предполагал вывод компаний En+ и «Русал» из-под санкций путем уменьшения доли Дерипаски.

По сведениям агентства, посол Ямайки в Вашингтоне Одри Маркс направила 14 июня в Министерство финансов США письмо, практически идентичное тому, которое подготовила Mercury. Как отмечается в материале, представители посольств Франции и Швеции заявили, что с их стороны писем не направляли. В дипмиссиях Германии, Ирландии и Австралии отказались сказать, было ли это сделано их представителями.

В материале утверждается, что соответствующий контракт с Mercury заключил председатель совета директоров En+ Грегори Баркер в мае текущего года. Компания якобы должна была получить 108,5 тыс. долларов за четыре недели работы.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

