Президент США Дональд Трамп предлагал британскому премьеру Терезе Мэй засудить Европейский союз вместо ведения с сообществом переговоров по Brexit. Об этом она рассказала в интервью воскресной программе на ВВС.

Днем ранее Трамп на совместной пресс-конференции сказал, что дал Терезе Мэй совет, но она сочла его слишком радикальным. Во время интервью ведущий спросил ее, что это был за совет, и Мэй ответила: «Он сказал, что мне стоит подать в суд на ЕС, а не вести переговоры».

Говоря о совете Трампа по поводу отношений с ЕС, Мэй отметила: «Интересно, что президент на той пресс-конференции сказал не бросать [переговоры]». «Не выходите из переговоров, потому что тогда вас ждет тупик». Поэтому я хочу, чтобы мы могли сесть и договориться о лучшей сделке для Британии», — добавила она.

Мэй также заявила, что ее план — единственная реальная возможность осуществить Brexit.

Глава британского правительства также еще раз выступила в защиту своего плана провести «мягкий» Brexit и призвала критиков поддержать его. По словам Мэй, ее стратегия позволит Британии совершать торговые сделки с другими странами, прекратить свободное передвижение рабочей силы и выйти из юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС.

На этой неделе министр по вопросам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис и глава британского МИД Борис Джонсон подали в отставку из-за несогласия с планом Мэй. Они заявили, что правительство собирается провести не тот Brexit, за который граждане голосовали на референдуме в 2016 году.