Арбитражный суд Москвы на заседании 16 июля объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Новый Кредитный Союз». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Напомним, лицензия у банка «Новый Кредитный Союз» была отозвана 26 апреля текущего года. В ЦБ поясняли, что в деятельности АКБ «Новый Кредитный Союз» были установлены многочисленные нарушения требований «антиотмывочного» законодательства, связанные, в частности, с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также были выявлены факты неотражения в отчетности банка проводимых валютно-обменных операций и установлены непрозрачные сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для финучреждения либо не имеющие очевидного экономического смысла. В числе прочего отмечалось, что регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, например вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.



АСВ оценило объем выплат по страховому случаю банка «Новый Кредитный Союз» в 175,8 млн рублей.