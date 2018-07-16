Агентство по страхованию вкладов дополнительно привлекло в качестве банка-агента Почта Банк для выплаты страховых возмещений вкладчикам банка «Таатта». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Выплату страхового возмещения вкладчикам лишившегося лицензии банка будут выплачивать Сбербанк, РНКБ, банк «Восточный» и Почта Банк. Последний будет осуществлять выплаты страховых возмещений в городе Уяр в Красноярском крае.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся 18 июля 2018 года.

Официальное сообщение с информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 17 июля на сайте агентства и 18 июля в «Российской газете».