Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего президента банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка) Николая Гордеева, ранее заключенного под домашний арест в рамках дела о злоупотреблении полномочиями, о привлечении его к участию в деле о несостоятельности банка в качестве третьего лица, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявление Центрального банка РФ о признании ОФК Банка банкротом суд рассмотрит 6 августа.

«Дыра» в балансе​ ОФК Банка составила 17,5 млрд рублей Активы финучреждения по результатам обследования составили 11,271 млрд рублей, обязательства — 28,775 млрд рублей.

Гордеев летом этого года был заключен в Москве под домашний арест. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму около 14,2 млрд рублей. Злоупотребления в банке раскрыл адвокат Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций, сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями») в отношении Гордеева было возбуждено Следственным комитетом РФ в апреле 2018 года. Основанием стало заявление Егорова. Основными владельцами банка Егоров и Гордеев стали еще в 2008 году. При этом Гордеев, владевший 15% акций банка, стал его президентом и председателем правления, а адвокат Егоров — председателем совета директоров.



Центробанк отозвал лицензию у ОФК Банка 16 апреля этого года. Одной из причин возникновения финансовой неустойчивости ОФК Банка указывался корпоративный конфликт.

