Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Хельсинки вопрос отмены санкций. Об этом заявил в интервью Первому каналу сам российский лидер. По его словам, проблема ограничений поднималась в контексте заинтересованности бизнеса в нормализации экономических отношений и выработки компаниями предложений по развитию связей.



«Нет, обсуждались санкции в том контексте, как я сказал. В том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений», — пояснил Путин.

Глава государства сообщил, что продажа товаров на российском рынке со стороны Евросоюза составляет примерно 100 млрд долларов, услуг — 50 млрд долларов. «США продают на нашем рынке 12 миллиардов (долларов. — Прим. ред.), а услуги — на 5 миллиардов. Это результат санкций, в том числе с американской стороны. Есть над чем задуматься», — отметил он.

«Мы договорились о том, чтобы создать некую структуру, комитет, как-то по-другому можно назвать, из представителей бизнеса России и США, которые могли бы подумать над тем, как нам вывести сегодняшнюю ситуацию в направлении улучшения наших отношений в сфере экономики, и могли бы сделать для нас какие-то предложения», — заявил Путин. По его словам, дело политического руководства стран — согласиться с такими предложениями или нет.

Россия и США договорились создать группу «капитанов бизнеса» Цель такой группы — содействовать развитию торговли и инвестиций между двумя странами, пояснил президент России.

«Мы включили бы людей, которые заинтересованы в развитии наших экономических связей», — отметил российский президент.

«То, о чем я говорил, это важно. Думаю, важно для бизнеса. Ведь бизнес американский ограничен в своих возможностях работать на нашем рынке и вынужден отступать, отдавать свои позиции на нашем рынке, завоеванные раньше, конкурентам. Кому это нужно? Это нужно разве американской экономике, о которой так заботится президент США? Ну, наверное, нет», — добавил Путин.