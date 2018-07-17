Обязательства банка «Советский» перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) по договорам банковского вклада и банковского счета переданы в Московский Кредитный Банк. Об этом напоминает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов, уточняя, что вкладчики «Советского» с 17 июля автоматически становятся вкладчиками МКБ.

«Все обязательства по заключенным с АО «Банк «Советский» договорам остаются без изменений (в том числе сроки и процентные ставки), поэтому у вкладчиков нет необходимости что-либо менять в их взаимоотношениях с ПАО «Московский Кредитный Банк», — подчеркивается в сообщении.

Дополнительно все вкладчики будут проинформированы о передаче их средств на обслуживание в МКБ посредством почтовой и СМС-рассылки.

Перечень подразделений МКБ, осуществляющих обслуживание бывших вкладчиков «Советского», и информация о режиме их работы размещены, в частности, на сайте АСВ. В релизе последнего также приводятся телефоны горячих линий, по которым можно получить или уточнить информацию в случае необходимости. В свою очередь в сообщении МКБ для вкладчиков банка «Советский» указано, что они закреплены за определенными отделениями: найти нужное можно по ссылке.

МКБ во вторник объявил, что начинает работу в 16 регионах, где откроются 28 офисов банка.

У Московского Кредитного Банка открываются 28 новых офисов в 16 регионах МКБ традиционно развивался в Москве и Московской области, где у него по состоянию на первое полугодие 2018 года было 102 отделения.

Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств. Позже было объявлено, что обязательства банка «Советский» перед вкладчиками — частными лицами переходят к Московскому Кредитному Банку: он стал победителем соответствующего конкурса.

АСВ на прошлой неделе уточняло, что на обслуживание в Московский Кредитный Банк передаются обязательства банка «Советский» перед физическими лицами на общую сумму до 38 млрд рублей.



Кроме того, АСВ с 16 июля начало выплату страхового возмещения клиентам «Советского» — ИП. Речь идет о требованиях 22 индивидуальных предпринимателей на общую сумму около 2,8 млн рублей.

