Обязательства банка «Советский» перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) по договорам банковского вклада и банковского счета переданы в Московский Кредитный Банк. Об этом напоминает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов, уточняя, что вкладчики «Советского» с 17 июля автоматически становятся вкладчиками МКБ.
«Все обязательства по заключенным с АО «Банк «Советский» договорам остаются без изменений (в том числе сроки и процентные ставки), поэтому у вкладчиков нет необходимости что-либо менять в их взаимоотношениях с ПАО «Московский Кредитный Банк», — подчеркивается в сообщении.
Дополнительно все вкладчики будут проинформированы о передаче их средств на обслуживание в МКБ посредством почтовой и СМС-рассылки.
Перечень подразделений МКБ, осуществляющих обслуживание бывших вкладчиков «Советского», и информация о режиме их работы размещены, в частности, на сайте АСВ. В релизе последнего также приводятся телефоны горячих линий, по которым можно получить или уточнить информацию в случае необходимости. В свою очередь в сообщении МКБ для вкладчиков банка «Советский» указано, что они закреплены за определенными отделениями: найти нужное можно по ссылке.
МКБ во вторник объявил, что начинает работу в 16 регионах, где откроются 28 офисов банка.
МКБ традиционно развивался в Москве и Московской области, где у него по состоянию на первое полугодие 2018 года было 102 отделения.
Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств. Позже было объявлено, что обязательства банка «Советский» перед вкладчиками — частными лицами переходят к Московскому Кредитному Банку: он стал победителем соответствующего конкурса.
АСВ на прошлой неделе уточняло, что на обслуживание в Московский Кредитный Банк передаются обязательства банка «Советский» перед физическими лицами на общую сумму до 38 млрд рублей.
Кроме того, АСВ с 16 июля начало выплату страхового возмещения клиентам «Советского» — ИП. Речь идет о требованиях 22 индивидуальных предпринимателей на общую сумму около 2,8 млн рублей.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2018 года нетто-активы банка — 2 004,73 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 255,95 млрд, кредитный портфель — 1 648,91 млрд, обязательства перед населением — 309,52 млрд.