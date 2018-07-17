«Дыра» в балансе Бум-Банка (Нальчик), чья лицензия была отозвана 1 июня текущего года, по состоянию на эту дату составляет порядка 347,7 млн рублей: на эту сумму активы финучреждения меньше его обязательств, свидетельствует информация Банка России.

По итогам обследования финансового состояния банка его активы на отчетную дату оцениваются в сумму около 1 млрд 314,4 млн рублей против значащихся в бухгалтерском балансе банка 2 млрд 65,1 млн. В частности, оценка чистой ссудной задолженности банка уменьшена с 1 млрд 323,7 млн примерно до 613,6 млн рублей.

Обязательства банка составляют 1 млрд 662,1 млн рублей, в том числе объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 1 млрд 619,1 млн, из которых на вклады (средства) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, приходится 1 млрд 538,1 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что его выплаты по страховому случаю Бум-Банка могут составить около 1,45 млрд рублей, за компенсациями могут обратиться порядка 7 тыс. вкладчиков.



Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 28 июня принял от ЦБ заявление о признании Бум-Банка банкротом.