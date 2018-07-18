Видновский городской суд приговорил бывшего вице-президента и по совместительству начальника службы безопасности Королевского Банка Шотландии — бывшей «дочки» Royal Bank of Scotland в России — Всеволода Глуховцева к четырем годам лишения свободы условно по делу о покушении на мошенничество, сообщил РАПСИ признанный потерпевшим по делу адвокат Сергей Кардашев.

Ранее Кардашев представлял интересы потерпевшей стороны по другому уголовному делу, окончившемуся вынесением обвинительного приговора Глуховцеву и назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы. Впоследствии сам адвокат был признан следствием потерпевшим от действий экс-сотрудника «дочки» RBS.

«Учитывая, что срок отбывания наказания по предыдущему приговору суда уже истек, Глуховцев был выпущен из-под стражи прямо в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу», — рассказал Кардашев, заявив о своем намерении обжаловать приговор как «излишне мягкий в отношении организатора преступления».

В свою очередь государственный обвинитель в ходе прений сторон просил назначить Глуховцеву по новому делу шесть лет лишения свободы.

Как сообщил РАПСИ потерпевший, следствие считало, что бывший глава службы безопасности банка действовал по схеме рейдерского захвата имущества потерпевших с привлечением Федеральной службы судебных приставов России, выполнявшей принудительное взыскание сфальсифицированных подсудимым несуществующих долговых обязательств перед ним.

​Осужденному за мошенничество банкиру Глуховцеву предъявлено новое обвинение Следствие предъявило бывшему начальнику службы безопасности Королевского Банка Шотландии — «дочки» Royal Bank of Scotland (RBS) в России — Всеволоду Глуховцеву новое обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом РАПСИ сообщил признанный потерпевшим по делу адвокат Сергей Кардашев.



Годом ранее РАПСИ приводило пояснения Кардашева: «Объектом посягательства стали принадлежащие мне загородный дом, личный транспорт и объекты интеллектуальной собственности». Также адвокат просил правоохранительные органы проверить действия Глуховцева на предмет попытки мошенническим путем похитить его имущество в виде патентов на сумму порядка 110 млн рублей (прим. Банки.ру).



По данным МВД, Глуховцев выманивал у людей деньги под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории.

«С целью избежать финансовой ответственности перед потерпевшими, которым банкир задолжал более 300 миллионов рублей, и сохранить свои имущественные активы Глуховцев официально объявил себя на территории России банкротом и, находясь под стражей, провел эту процедуру через суд», — пояснил Кардашев.



Напомним, подконтрольный Игорю Киму Экспобанк в 2016 году купил российскую «дочку» RBS — Королевский Банк Шотландии, переименовал в «Экспо Финанс» и присоединил (прим. Банки.ру).