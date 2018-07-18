Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит 4 сентября заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом банка «Акцент», говорится в материалах суда.

Регулятор 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Акцент» (Оренбургская область, г. Орск).

Проблемы в деятельности кредитной организации, как отмечает ЦБ РФ, возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

При этом кредитной организацией осуществлялись «схемные» операции с участием собственников, направленные на искусственное поддержание размера собственного капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, сообщил регулятор.

Кроме того, в деятельности банка «Акцент» установлены многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также идентификации бенефициарных владельцев клиентов.

АКБ «Акцент» является участником системы страхования вкладов. Кредитная организация по величине активов на 1 мая занимала 465-е место в банковской системе Российской Федерации.