Банк России 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тагилбанка (регистрационный номер 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — поясняется в сообщении пресс-службы.



Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели, уточняет регулятор.

«Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», — подчеркивает ЦБ.

В течение последних 12 месяцев Банк России четыре раза применял в отношении Тагилбанка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководством и собственниками кредитной организации не были приняты действенные меры по нормализации ее деятельности.

«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО «Тагилбанк» лицензии на осуществление банковских операций», — резюмирует пресс-служба.

В соответствии с приказом Банка России в Тагилбанк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Тагилбанк — участник системы страхования вкладов.

