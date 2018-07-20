Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка на Красных Воротах о включении долга перед ним в размере 207,6 млн рублей в реестр требований кредиторов основателя группы компаний «Миэль» Григория Куликова, ранее признанного банкротом.

Суд в мае продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Куликова.

Арбитраж назначил судебное разбирательство по рассмотрению отчета финансового управляющего имуществом Куликова Анны Мариничевой на 13 ноября. В ходатайстве о продлении срока банкротства управляющий сообщил, что до настоящего времени не завершена реализация имущества гражданина, а также не произведены расчеты с кредиторами.

Ранее суд удовлетворил заявление Сбербанка о включении задолженности перед ним в размере около 196 млн рублей в реестр требований кредиторов экс-владельца ГК «Миэль». В третью очередь реестра требований кредиторов Куликова включена задолженность перед банком в размере 153,8 млн рублей, 20,1 млн рублей процентов по кредиту и 21,5 млн рублей неустойки.

Суд 16 июня 2017 года по заявлению Алексея Макарова признал Куликова банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника была утверждена Мариничева из НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».