Банк России 20 июля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Тагилбанка (регистрационный номер 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил) и Южного Регионального Банка (регистрационный номер 3015, г. Ростов-на-Дону). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков Тагилбанка.

«Деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости», — говорится в сообщении Центробанка.

В пресс-релизе указывается, что объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

При этом Южный Региональный Банк (ЮРБ) неоднократно нарушал в течение года требования нормативных актов Банка России, изданные в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Деятельность ООО «ЮРБ» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности ООО «ЮРБ» установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — указывают в ЦБ.

Банк России неоднократно — по четыре раза в течение последних 12 месяцев — применял в отношении банков меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники кредитных организаций не приняли действенных мер по нормализации их деятельности, констатирует регулятор.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. Страховые выплаты их клиентам начнутся не позднее 3 августа, сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов. При этом банки-агенты для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 июля 2018 года.