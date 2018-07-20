Агентство по страхованию вкладов с 23 июля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам самарского Газбанка, чья лицензия была отозвана 11 июля текущего года.

Департамент общественных связей АСВ сообщает, что, согласно полученному агентством реестру обязательств Газбанка, за выплатой страховки на сумму около 17,8 млрд рублей могут обратиться порядка 47,5 тыс. вкладчиков, в том числе около 300 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования оцениваются примерно в 46 млн рублей).

Страховое возмещение будет выплачиваться в 20 субъектах Российской Федерации, в том числе в Самарской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 15,6 млрд рублей могут обратиться порядка 42 тыс. вкладчиков, в Ульяновской области за общей суммой около 1,9 млрд рублей могут обратиться порядка 4,3 тыс. вкладчиков.

Прием заявлений на страховку и сами выплаты будут осуществляться через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. Выплаты осуществляются агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении Газбанка процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации). При этом Сбербанк на основании договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам Газбанка в течение не менее чем двух лет (см. список доступных для этого офисов). После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения либо будут продолжены через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством, о чем будет сообщено дополнительно.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.