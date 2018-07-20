Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск бывшего председателя наблюдательного совета Плато-Банка Андрея Лазарева о признании действий (бездействия) Центрального банка РФ незаконными, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Пресс-служба Следственного комитета РФ 3 апреля сообщила, что уголовное дело в отношении руководства Плато-Банка с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело топ-менеджеров Плато-Банка направлено в суд Ранее сообщалось о задержании по делу о преднамеренном банкротстве Плато-Банка его бывшего председателя набсовета Андрея Лазарева, руководителя службы внутреннего контроля Валентины Викуловой и и. о. председателя правления Елены Ярославцевой.

По данным следствия, в 2013—2015 годах Андрей Лазарев, исполнявшая обязанности председателя правления кредитной организации Елена Ярославцева, начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств банка на сумму более 1,2 млрд рублей путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву юридическим лицам, имеющим признаки фирм-однодневок. В дальнейшем эти лица легализовали похищенные средства, уточнили в ведомстве.

«Следствием наложен арест на транспортные средства, недвижимое имущество, банковские счета, доли в уставных капиталах юридических лиц обвиняемых», — сообщали в СК.



В зависимости от роли и степени участия действия фигурантов квалифицированы частью 4 статьи 160, статьей 196, частью 4 статьи 174, статьей 172 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере, преднамеренное банкротство, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере; фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).