Лоббисты, представляющие интересы нефтегазовой промышленности США, пытаются переубедить членов конгресса в вопросе ужесточения санкций, направленных против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в сенате страны.

Сейчас в конгрессе идет активное обсуждение законопроекта, предусматривающего ужесточение антироссийских санкций, если выяснится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы в 2016 году носило более серьезный характер. При этом источники агентства отказались называть компании, которые выступают против санкций.

Тем не менее, по сведениям собеседника агентства в сенате, в частности, Российско-американская торговая палата, которая является некоммерческой организацией, высказывает обеспокоенность по поводу инициативы. Ее членами являются такие представители американской нефтегазовой промышленности, как ExxonMobil, выступавшая и ранее против ограничений в отношении РФ, и Chevron. Ранее американские концерны заявляли, что из-за санкций они вынуждены отказываться от проектов в РФ, где на их места приходят конкуренты из других стран.

Представители палаты и компаний не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.