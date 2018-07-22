Великобритания может отказаться от выплаты компенсации Евросоюзу за свой выход в том случае, если Лондон и Брюссель не договорятся о формате нового торгового соглашения. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph рассказал британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Речь идет о выплате компенсации в размере 39 млрд фунтов стерлингов (51 млрд долларов).

Министр ссылается на положения статьи 50 договора о ЕС, запустившей процедуру выхода страны из состава сообщества.



«Статья 50 требует, чтобы по мере того, как мы ведем переговоры о нашем соглашении о выходе из ЕС, был также достигнут прогресс по параметрам наших будущих отношений, так что они оба [положения] взаимосвязаны», — сказал Рааб в своем первом интервью печатному изданию. «Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет. Так что я думаю, что мы должны дать четко понять, что между двумя положениями есть зависимость», — сказал министр.



В рамках обсуждения отношений, которые у Великобритании и Евросоюза будут после «развода», одним из ключевых и самых сложных вопросов является именно торговля. Британское правительство на прошлой неделе опубликовало 98-страничный документ, в котором предложило, чтобы страна, покинув в результате Brexit Единый рынок и Таможенный союз, продолжила сотрудничать с Евросоюзом на выгодных условиях.

Этот план на прошлой неделе привел к отставке двух ключевых евроскептиков в правительстве премьер-министра Терезы Мэй — предшественника Рааба, министра Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона, которые посчитали, что Лондон делает слишком много уступок Брюсселю. Не вызвали оптимизма эти предложения и в ЕС, в частности, была раскритикована идея взимать на британских границах таможенные пошлины на товары, направляющиеся из третьих стран в Евросоюз.