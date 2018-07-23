Два влиятельных сенатора-республиканца заявили в воскресенье, что США должны оперативно подготовить новые санкции против России, чтобы предотвратить ее вмешательство в предстоящие выборы. Сенатор Линдси Грэм сказал, что санкции должны быть согласованы до того, как президент США Дональд Трамп проведет следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ранее американский лидер подвергся резкой критике за то, что на состоявшемся в прошлый понедельник саммите не предъявил Путину претензий по поводу вмешательства в выборы 2016 года.

«Нужно сотрудничать с конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает, — сказал Грэм, выступая в программе Face the Nation на канале CBS. — Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним».

Несмотря на недовольство даже среди однопартийцев, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью. Промежуточные выборы в конгресс состоятся в ноябре.

Республиканец Трей Гауди, председатель комитета палаты представителей по надзору и правительственной реформе, усомнился в целесообразности приглашения российского лидера в Белый дом.

Обсуждение с Путиным таких вопросов, как гражданская война в Сирии, по словам Гауди, «весьма отличается от направления приглашения». «Это, по моему мнению, следует оставлять для наших союзников, таких как Великобритания, Канада и Австралия, и тех, кто с нами изо дня в день», — сказал Гауди в эфире Fox News Sunday.

Сенатор Марко Рубио требует провести голосование по законопроекту под названием DETER, предусматривающему введение новых санкций, если представители американской разведки установят, что Россия вмешалась в американские выборы. Рубио является соавтором этого законопроекта вместе с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом.

«На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться (в выборы) в будущем», — сказал Рубио, выступая в программе State of the Union на канале CNN.

В прошлый четверг Рубио и Ван Холлен обратились к руководству сенатских комитетов по банкам и международным делам с просьбой провести слушания о возможности введения новых санкций в отношении России.

Американское разведсообщество пришло к выводу, что Россия осуществляла вмешательство с помощью кибератак и социальных сетей в попытке помочь Трампу победить, однако Путин отрицает, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в 2016 году.

Под давлением со стороны конгресса, который в прошлом году принял закон о санкциях в отношении России, Минфин США в апреле ввел санкции против целого ряда российских чиновников и олигархов за вмешательство Москвы в выборы и другие «злонамеренные действия» властей РФ.

Законопроект DETER предполагает автоматическое введение санкций, которые затрагивают финансовый, энергетический, оборонный и другие сектора российской экономики.