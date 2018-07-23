Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест Евгению Даутову, занимавшую в ныне обанкротившемся Спурт Банке пост председателя правления. Об этом сообщает финансовый портал Казани «Финансист».
Мера пресечения действует до 6 октября.
Как напоминает «Финансист», Даутова подозревается в злоупотреблении полномочиями. По мнению следствия, она может быть причастна к выводу активов из банка на общую сумму более 200 млн рублей. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в банке было возбуждено в марте этого года.
МВД: экс-глава Спурт Банка Даутова пока остается единственным фигурантом уголовного дела
Следствие будет проверять связи Евгении Даутовой и ее выгоду от кредитных сделок.