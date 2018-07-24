Банк «Югра» подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, следует из материалов суда.

Ранее Арбитражный суд Москвы, Девятый апелляционный суд и Арбитражный суд Московской округа признали законными приказы Банка России о введении временной администрации в банк и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

10 июля 2017 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и ввел временную администрацию, которая должна была реализовать план по оздоровлению банка. 20 июля Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам. В тот же день Генпрокуратура предостерегла гендиректора АСВ Юрия Исаева от выплат клиентам «Югры».

28 июля ЦБ отозвал лицензию «Югры».