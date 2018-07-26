Правительство Великобритании дало ответ на доклад комитета палаты общин по иностранным делам, посвященный инвестициям российских предпринимателей. Документ законодателей, озаглавленный «Московское золото: российская коррупция в Великобритании», был обнародован в ночь на 21 мая на сайте британского парламента, напоминает РБК. Ответ был опубликован также на сайте комитета 24 июля.

В депутатском докладе утверждалось, что правительство делает много, но недостаточно для борьбы с «русскими деньгами», тогда как это должно стать одним из приоритетов внешней политики страны. Комитет также указал на бреши в национальном законодательстве, которые позволили российским компаниям размещать облигации и акции на Лондонской бирже. В качестве примера парламентарии упомянули подконтрольную бизнесмену Олегу Дерипаске компанию En+, которая провела размещение акций на бирже в ноябре 2017 года.

Британские парламентарии призвали ужесточить санкции против России Британские парламентарии обнародовали доклад о «российской коррупции» и призвали правительство включить в санкционный список больше лиц, связанных с правящими кругами России, а также ужесточить ограничения.

В своем ответе власти прояснили обстоятельства вокруг размещения акций компанией Дерипаски и указали на важность репутации финансовых регулирующих органов королевства. Как отмечается в ответе, право на размещение ценных бумаг En+ предоставило Управление финансового надзора (FCA) после проведения консультаций с Офисом по вопросам реализации финансовых санкций (OFSI). В ответе правительства подчеркивается: FCA является независимой структурой, осуществляющей регуляторные функции, и властям не стоит оказывать на нее давление. «Если бы правительство могло повлиять на процесс решений [FCA], это привело бы к потере ее ценности для потребителей, а также к подрыву доверия к ней и ее авторитета», — поясняется в документе. На момент размещения акций En+ Дерипаска не являлся фигурантом западных санкций, под американские ограничения (предусмотренные законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» — CAATSA) он попал только в апреле 2018 года. В то же время, уточнило правительство, «CAATSA является законом США, и Соединенное Королевство не участвовало в его разработке и не подчиняется ему».

При этом британские власти заявили о приверженности борьбе как с ввозом в королевство нелегального капитала, так и с «враждебными действиями Москвы». В качестве доказательства своих усилий на этом направлении правительство обратило внимание на принятие закона, позволяющего органам власти направлять запросы владельцам дорогого имущества в королевстве с требованием раскрыть происхождение их средств (соответствующий инструмент известен как Unexplained Wealth Order). Если они не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тыс. фунтов стерлингов, британские власти смогут заморозить активы.



В документе правительство также обещает продолжать санкционную политику в отношении России. «Акт о санкциях и борьбе с отмыванием денег, который был утвержден 23 мая <….>, создает юридическую инфраструктуру, позволяющую Соединенному Королевству в полной мере применять, отменять или вносить поправки в санкционный режим после того, как мы покинем Европейский союз», — говорится в тексте. До тех пор, пока Британия остается членом ЕС, она будет выполнять обязанности по реализации санкций против России, введенных «за нарушение ею территориальной целостности Украины», добавило правительство. Дополнительные санкции могут быть введены в отношении россиян, которых обвиняют в нарушении прав человека. «Акт (о санкциях и борьбе с отмыванием денег. — Прим. РБК) предусматривает введение санкций <….> в случаях, где были грубо нарушены права человека», — говорится в документе.