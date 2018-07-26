Конгресс США одобрит еще до ноябрьских промежуточных выборов законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России. С таким прогнозом выступил в четверг в беседе с журналистами председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Боб Коркер (республиканец, от штата Теннесси), передает ТАСС.

«Уверен: что-то будет принято в следующие пару месяцев», — сказал сенатор, комментируя вопрос о перспективе одобрения на Капитолийском холме какого-то из нескольких выдвигаемых сейчас законопроектов о применении дополнительных ограничительных мер против России. «Если дело касается выборов, то, вероятно, это должно произойти до первого вторника ноября», — добавил законодатель.



Он имел в виду утверждения американской стороны о возможности вмешательства России в промежуточные выборы в США, предстоящие нынешней осенью. Эти выборы пройдут в первый вторник ноября — 6-го числа. На них будут переизбираться все 435 членов палаты представителей конгресса, а также треть сенаторов (35 человек из 100).