Арбитражный суд Кемеровской области взыскал в пользу Новокузнецкого Муниципального Банка более 3,3 млрд рублей с бывшего главы кредитной организации Александра Павлова и экс-совладельца банка Сергея Павлова, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Таким образом, арбитраж частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего НМБ в лице Агентства по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что АСВ требует 4,5 млрд рублей с семьи, контролировавшей Новокузнецкий Муниципальный Банк (прим. Банки.ру).

АСВ требует 4,5 млрд рублей с семьи, контролировавшей Новокузнецкий Муниципальный Банк Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Новокузнецком Муниципальном Банке (лишен лицензии 9 января, признан банкротом 27 февраля 2014 года), рассчитывает солидарно взыскать с контролировавших банк лиц свыше 4,521 млрд рублей убытков. О подаче во вторник, 21 февраля, соответствующего иска в Арбитражный суд Кемеровской области к Павлову А. С. и Павлову С. М. сообщается на сайте АСВ.

АСВ поясняло, что указанные лица подлежат привлечению к ответственности «за совершение действий по обеспечению банком обязательств подконтрольного Павлову С. М. мажоритарного акционера банка — ЗАО «СК «ЮКС», а также за ненадлежащую организацию системы управления при выдаче банком кредитов юридическим лицам, повлекшую такие негативные для банка последствия, как предоставление ссуд техническим организациям, списание денежных средств вкладчиков банка при отсутствии соответствующих распоряжений».



Решением суда от 27 февраля 2014 года НМБ был признан несостоятельным (банкротом).