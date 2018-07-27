В расположенном во Владикавказе филиале «Гамид» махачкалинского банка «Эльбин» выявлены серьезные нарушения федерального законодательства, выразившиеся в сокрытии от учета обязательств банка по вкладам и их последующем хищении. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Агентства по страхованию вкладов.

В настоящее время в АСВ обратились 294 вкладчика данного филиала, чьи права были нарушены бывшим руководством банка.

По данным фактам Следственным управлением Следственного комитета России по Северной Осетии 23 мая 2018 года возбуждено уголовное дело.

«В связи с вышеизложенным в целях защиты законных интересов вкладчиков агентством принимаются меры по восстановлению бухгалтерского учета банка», — говорится в релизе.

Так, с 30 июля агентство организует личный прием вкладчиков филиала «Гамид», обратившихся с заявлениями о несогласии с размером страхового возмещения, для получения от них сведений об обстоятельствах размещения денежных средств во вклады, а также иной дополнительной информации, которая может быть использована для восстановления достоверного бухгалтерского учета и выплаты страхового возмещения. Физические лица, оформившие вклады в данном структурном подразделении банка, будут индивидуально приглашаться агентством по телефонам, указанным ими при подаче заявлений о несогласии. Клиентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и оригиналы документов, подтверждающих обоснованность требований к банку: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т. п.

По итогам указанной работы вкладчики, в отношении которых будет принято решение о включении в реестр страховых выплат, будут оперативно уведомлены о возможности получения страхового возмещения, в том числе путем направления СМС-сообщений на указанный в заявлении номер.

ЦБ выявил факты хищения средств вкладчиков банка «Эльбин» Кроме того, временной администрацией установлены признаки использования должностными лицами банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов.

Ранее о выявлении фактов хищения средств вкладчиков банка «Эльбин» сообщил Центробанк.

Лицензия у АКБ «Эльбин» была отозвана 26 апреля текущего года. Расчеты с вкладчиками начались 8 мая через Сбербанк. По состоянию на 27 июля банком-агентом выплачено около 90% всего объема страховой ответственности АСВ по данному страховому случаю (ее общий объем агентство оценило примерно в 76,9 млн рублей).



Арбитражный суд Республики Дагестан 19 июня огласил решение о принудительной ликвидации банка «Эльбин».