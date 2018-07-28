Рабочую группу для оказания помощи обманутым вкладчикам банка «Таатта» создадут при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии, сообщили в пресс-службе ведомства.



Решение было принято на встрече первого зампреда правительства республики Алексея Стручкова с инициативными предпринимателями, пострадавшими от краха финучреждения.



«Предприниматели рассказали о тех проблемах, с которыми они столкнулись в результате отзыва лицензии банка, и возникших финансовых проблемах. Кроме того, они рассказали о митинге, который состоялся пятницу, и тех действиях, которые они предприняли для объединения усилий в целях защиты своих интересов. По результатам встречи принято решение о создании рабочей группы при Министерстве предпринимательства, торговле и туризма РС (Якутия) для выработки предложений и консолидации усилий по возврату средств, намечены конкретные меры поддержки через УФНС, МИЗО, институты развития бизнеса», — отмечается в сообщении.

Сейчас пострадавшие граждане и предприниматели собирают подписи на обращениях к руководству РФ и республики.

Напомним, временная администрация, назначенная в якутский банк «Таатта» в связи с отзывом его лицензии 5 июля текущего года, в ходе своей работы выявила допущенные бывшим руководством и работниками банка существенные нарушения порядка учета его обязательств по вкладам, оформленным в преддверии отзыва лицензии в дополнительном офисе в Москве по адресу: Орликов пер., д. 2.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что представители банка «Таатта» заявили в полицию о выявленной в ходе ревизии в офисе в Красносельском районе Москвы недостаче в размере 569 млн рублей, 35 тыс. долларов и 1 тыс. евро.