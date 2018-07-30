Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заявил в воскресенье, что ограничительные меры, которые США предпринимают в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных санкций против Москвы.

Как передает ТАСС, Грэм, отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News о том, поддерживает ли он введение дополнительных санкций в отношении РФ, сказал: «На сто процентов». Как заявил сенатор, он «отдает должное» президенту США Дональду Трампу, который, на его взгляд, «жестче относится к России», чем предыдущий глава администрации Барак Обама. «Но это не работает», — утверждал Грэм, по версии которого Москва «все еще пытается оказывать влияние» на избирательный процесс в США.

Как заявил законодатель, он удовлетворен тем, что Трамп в пятницу провел совещание Совета национальной безопасности при Белом доме, на котором обсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс США. По словам сенатора, Трамп на встрече отдал указание «усилить защиту от России и других игроков избирательной инфраструктуры» США.

Кроме того, Грэма, по его словам, обрадовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, который ранее сказал, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима США в отношении России. По словам сенатора, он сам собирается в дальнейшем представить в конгрессе новый пакет антироссийских санкций. «Потому что то, что мы делаем (в отношении РФ в настоящий момент), не работает», — отметил он.

Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса, заявил, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима в отношении России. По мнению госсекретаря, для Вашингтона «было бы конструктивным двигаться по этому пути» и использовать «вещи, которые действительно повлияют на Россию».

Американские сенаторы призвали подготовить новые санкции против России

Сенатор Линдси Грэм сказал, что санкции должны быть согласованы до того, как президент США Дональд Трамп проведет следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным.