Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заявил в воскресенье, что ограничительные меры, которые США предпринимают в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных санкций против Москвы.

Как передает ТАСС, Грэм, отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News о том, поддерживает ли он введение дополнительных санкций в отношении РФ, сказал: «На сто процентов». Как заявил сенатор, он «отдает должное» президенту США Дональду Трампу, который, на его взгляд, «жестче относится к России», чем предыдущий глава администрации Барак Обама. «Но это не работает», — утверждал Грэм, по версии которого Москва «все еще пытается оказывать влияние» на избирательный процесс в США.

Как заявил законодатель, он удовлетворен тем, что Трамп в пятницу провел совещание Совета национальной безопасности при Белом доме, на котором обсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс США. По словам сенатора, Трамп на встрече отдал указание «усилить защиту от России и других игроков избирательной инфраструктуры» США.

Кроме того, Грэма, по его словам, обрадовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, который ранее сказал, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима США в отношении России. По словам сенатора, он сам собирается в дальнейшем представить в конгрессе новый пакет антироссийских санкций. «Потому что то, что мы делаем (в отношении РФ в настоящий момент), не работает», — отметил он.



Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса, заявил, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима в отношении России. По мнению госсекретаря, для Вашингтона «было бы конструктивным двигаться по этому пути» и использовать «вещи, которые действительно повлияют на Россию».