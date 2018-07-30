Кредитор признанного банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка, депутата республиканского госсовета Роберта Мусина подал иск о признании недействительным брачного договора должника, говорится в определении Арбитражного суда Татарстана.

Компания «Аида и Д» просит суд признать брачный договор от 26 июня, заключенный между Мусиным и Лидией Мусиной, недействительной сделкой. Подробности договора не указаны. Заявление кредитора суд рассмотрит 21 сентября.

Республиканский суд 25 июля признал Мусина банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества.

Арбитраж 2 февраля по заявлению Татфондбанка в лице АСВ ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении обвиняемого в мошенничестве Мусина. Претензии АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляли 16,7 млн рублей.

Ранее Верховный суд Республики Татарстан продлил домашний арест в отношении Мусина по делу о мошенничестве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Лосева.

Общая сумма ущерба по уголовным делам в отношении фигуранта дела оценивается в 50 млрд рублей. В ходе расследования уголовного дела следствием были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что они связаны с хищением средств Татфондбанка посредством вывода залогового имущества по нескольким кредитным договорам на сумму свыше 18 млрд рублей.

По версии следствия, в декабре 2016 года Мусин и неустановленные лица из числа сотрудников кредитной организации, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии, незаконно вывели залоговое имущество компании «Весна» по кредитным договорам с Татфондбанком путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму свыше 1,2 млрд рублей и соглашения о расторжении договора о залоге акций. При этом на момент вывода залогового имущества задолженность «Весны» по кредитным договорам с Татфондбанком составила более 674 млн рублей.