Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок конкурсного производства в отношении экс-президента КБ «Огни Москвы» Марии Росляк, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Евгением Семченко. Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства о продлении срока реализации имущества, поскольку на дату проведения заседания финансовым управляющим не выполнены в полном объеме все мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка «Развитие-Столица» признал банкротом Марию Росляк. В отношении нее суд открыл процедуру реализации имущества.

В январе суд постановил выделять ежемесячно 61,4 тыс. рублей из конкурсной массы Росляк на оплату личных нужд и содержание трех несовершеннолетних детей. Заявление о выделении денежных средств в размере прожиточного минимума для должницы и ее несовершеннолетних детей было направлено в суд самой Росляк.

В декабре 2017 года суд признал долг Росляк перед банком «Огни Москвы» в размере 6,02 млрд рублей.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд в марте 2017 года отклонил жалобу Росляк на решение суда о взыскании с нее по иску Агентства по страхованию вкладов причиненных организации убытков в размере более 6 млрд рублей. Росляк обжаловала в апелляции решение столичного арбитража от 28 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление АСВ о взыскании убытков.

В решении говорится, что материалами дела подтвержден факт противоправности и виновности действий Росляк при исполнении ею обязанностей председателя правления и в дальнейшем председателя совета директоров (президента) КБ «Огни Москвы», что привело к причинению банку-должнику убытков на сумму 6,02 млрд рублей.

В ноябре 2016 года апелляционный суд подтвердил определение об отказе госкорпорации в аресте нескольких объектов недвижимого имущества, принадлежащего Росляк. Управляющий направил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста земельных участков, машино-мест, жилых и нежилых помещений, принадлежащих Росляк. Однако суд первой инстанции 31 августа 2016 года отказал в удовлетворении заявления АСВ о принятии обеспечительных мер.



Суд посчитал, что «заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер».