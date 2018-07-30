Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение об аресте по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) имущества двенадцати контролировавших Эл Банк лиц на общую сумму 5,07 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Бывшие руководители банка обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Самарской области от 18 мая.

Обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора и соразмерны заявленным требованиям, так как направлены на предотвращение невозможности или затруднительности исполнения возможного решения по делу, отметил тогда арбитраж. Принятие обеспечительных мер не нарушает, по мнению суда, баланса интересов сторон и не влечет негативных последствий.

В апреле АСВ сообщило, что в результате проверки обстоятельств банкротства Эл Банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими банк лицами действий по выдаче кредитов техническим юридическим лицам и замещению ликвидных активов на задолженность технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Кроме того, руководителями банка не были приняты предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» меры по предупреждению банкротства кредитной организации, отметило АСВ.

Временная администрация по управлению Эл Банком осенью 2016 года установила факты вывода из банка активов путем выдачи кредитов на сумму около 2,2 млрд рублей техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Эл Банка, была направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Арбитражный суд Самарской области 2 августа 2016 года признал Эл Банк банкротом.