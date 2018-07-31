Агентство по страхованию вкладов с 1 августа начинает расчеты с вкладчиками Тагилбанка (Нижний Тагил Свердловской области) и Южного Регионального Банка (Ростов-на-Дону), чьи лицензии были отозваны 20 июля текущего года. Сообщения об этом опубликовал департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств Тагилбанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 852 млн рублей могут обратиться порядка 5,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 180 клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования оцениваются примерно в 32 млн). Страховое возмещение будет выплачиваться в двух субъектах РФ.

В течение не менее чем года прием заявлений на компенсации и сами выплаты будут осуществляться через Сбербанк (перечень структурных подразделений банка-агента, которые будут использоваться для этих целей, опубликован на сайте АСВ). О выплатах после этой даты агентство сообщит дополнительно. Выплата возмещения осуществляется агентством до дня завершения арбитражным судом в отношении банка процедуры конкурсного производства либо принудительной ликвидации, напоминают в АСВ.

Объем страховых выплат примерно 170 вкладчикам ЮРБ оценивается в сумму около 75 млн рублей. Страховка будет выплачиваться в трех субъектах РФ.

Не менее года принимать заявления и документы от вкладчиков ЮРБ и осуществлять расчеты станет Россельхозбанк (см. список доступных подразделений).



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.