Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о законности приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии у банка «Уральский Капитал», говорится в материалах суда.

Ранее Арбитражный суд Башкортостана признал «Уральский Капитал» банкротом.

Уралкапиталбанк признан банкротом ЦБ накануне сообщил, что, по оценке временной администрации, стоимость активов Уралкапиталбанка не превышает 3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 6,5 млрд.

Приказом ЦБ от 15 февраля у кредитной организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В сообщении регулятора было указано, что проблемы в деятельности «Уральского Капитала» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества.

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — отметил ЦБ.

Центробанк неоднократно применял в отношении «Уральского Капитала» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов населения.