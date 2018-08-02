Американские сенаторы от обеих партий в четверг внесли в конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Об этом сообщила пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам.

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси), Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они предложили «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».

Документ направлен в первую очередь на «введение обязательных санкций в рамках CAATSA, а также на применение дополнительных» ограничительных мер в отношении России. CAATSA — это закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные односторонние ограничения в отношении России, Ирана и КНДР. Нормативно-правовой акт существенно ограничил возможности главы государства отменять или смягчать такие санкции без согласия законодательной ветви власти.

В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Кроме того, законопроект нацелен на введение «секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц» и создание в США некоего «Национального центра по отражению российских угроз».