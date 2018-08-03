ЦБ три раза за последний год применял к Новому Промышленному Банку меры надзорного воздействия

Новый Промышленный Банк лишен лицензии. Сообщение об этом опубликовано на сайте Центробанка.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у АО «Новый Промышленный Банк» (регистрационный номер 930, Москва)», — говорится в уведомлении.

Как поясняется, решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ЦБ принял во внимание и неоднократное применение к банку в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Проблемы в деятельности банка возникли вследствие использования им рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества, указывают в Центробанке. При этом банком проводились «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности. В деятельности Нового Промышленного Банка также установлены нарушения требований «антиотмывочных» нормативных актов ЦБ, следует из сообщения пресс-службы регулятора. Кроме того, кредитная организация была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Меры надзорного воздействия Банк России применял в отношении Нового Промышленного Банка три раза в течение последних 12 месяцев.

Руководители и собственники банка, по мнению ЦБ, не приняли действенных мер по прекращению проведения сомнительных и схемных операций и нормализации деятельности кредитной организации. В сложившихся обстоятельствах принято решение об отзыве лицензии, заключают в Центробанке.



В Новый Промышленный Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Банк не участвует в системе страхования вкладов.