Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества 21 бывшего руководителя МАСТ-Банка на сумму 13,1 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер, отметил арбитраж. Доводы АСВ «имеют вероятностный характер, основаны на предположениях, вследствие чего не могут быть приняты судом во внимание».

АСВ просит суд арестовать имущество экс-руководства МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей Арбитражный суд Москвы в 2015 году по заявлению ЦБ признал банкротом МАСТ-Банк.

Это ходатайство было направлено в суд в рамках заявления АСВ о взыскании денежных средств с экс-руководителей организации.

В ходе проверки обстоятельств банкротства было установлено, что в период с 1 июня 2013 года по 24 июня 2015-го контролирующими банк лицами были совершены сделки по замещению ликвидных активов МАСТ-Банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении указанного периода банк не принимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований.

Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ.

Арбитражный суд Москвы 26 августа 2015 года по заявлению Центрального банка (ЦБ) РФ признал МАСТ-Банк банкротом.