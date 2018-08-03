США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» в рамках комплекса ограничительных мер против Северной Кореи. Об этом сообщается в официальном постановлении Министерства финансов США в пятницу.

Речь идет о заморозке имеющихся или будущих активов «Агросоюза» в США, в том числе в случае их передачи другому лицу, следует из релиза Минфина страны.



По словам министра финансов Стивена Мнучина, США будут продолжать применять санкции ООН и вводить свои собственные меры, чтобы остановить поток незаконных доходов в Северную Корею. «Наши санкции будут действовать до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи», — заявил он.

Под санкции также попали две связанные с FTB (Foreign Trade Bank, основной валютный банк Северной Кореи) организации: китайская Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская Korea Ungum Corporation (Ungum). Кроме того, под санкциями оказался заместитель представителя FTB в Москве, а меры США и ООН в отношении главного представителя, по поручению которого «Агросоюз» провел существенный объем операций, как и в отношении самого FTB, были введены в действие ранее, следует из релиза американского Минфина.

Министерство сообщает, что «Агросоюз» в период с 2009 по 2013 год провел миллионы долларов через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В 2013-м «Агросоюз» перевел более 5,5 млн долларов по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН и США Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более 8 млн долларов и разместил более 3 млн долларов в эквиваленте по поручению KUDB. В начале 2018 года «Агросоюз» разрешил северокорейской компании положить почти 2,5 млн долларов в российских рублях на счет в банке.

«Агросоюз» — небольшой по размеру активов московский банк с достаточно развитой сетью продаж и универсальной структурой бизнеса. Основное направление деятельности — кредитование и обслуживание корпоративных заемщиков. Крупнейшим источником пассивов служат привлеченные средства физических лиц, которые дополняются собственным капиталом, ресурсами от корпоративных клиентов и с межбанковского рынка. С сентября 2015 года контролирующим бенефициаром кредитной организации выступает владелец ООО «УМ-Банк» и бывший председатель правления МТС Банка Андрей Шляховой.

