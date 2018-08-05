Бескомпромиссность позиции Европейской комиссии (ЕК) на переговорах с официальным Лондоном приближает стороны к перспективам выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в интервью газете The Sunday Times заявил министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс, выдержки из которого приводит агентство Reuters.



«Я думаю, что неуступчивость комиссии продвигает нас к тому, что сделки не будет», — цитирует агентство министра.

Кроме того, в интервью Фокс расценил шансы на Brexit без сделки с Брюсселем как 60% к 40%.

Лиам Фокс является последним представителем триумвирата министров, фактически правившего страной после референдума 2016 года о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС. Два других члена этого триумвирата — экс-глава МИД Борис Джонсон и бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис — подали в первую неделю июля в отставку, посчитав утвержденный Кабинетом министров план выстраивания отношений с ЕС после Brexit слишком большой уступкой Брюсселю, которая находится в противоречии с волей большинства британцев на вышеупомянутом референдуме.