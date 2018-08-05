Сенаторы-республиканцы в США задаются вопросом, является ли ужесточение антироссийских санкций наилучшим подходом для «изменения поведения» России, пишет в воскресенье газета The Hill со ссылкой на беседу с рядом законодателей республиканской партии.



Сенаторы, по мнению издания, становятся все более скептически настроенными по отношению к принятию законопроекта о резком ужесточении американских санкций в отношении России. «Очевидно, мы хотим изменения в поведении [России], не так ли? — сказал председатель комитета по иностранным делам сенатор Роберт Коркер (республиканец от штата Теннесси). — Мы причинили много боли, но до сих пор нет никаких изменений в поведении».

Законодатели, продолжает The Hill, подчеркивают, что, хотя они и хотят «помешать России вмешаться в [промежуточные] выборы в [конгресс] США» (пройдут в ноябре этого года), они не уверены, как это лучше осуществить. Республиканцы также задаются вопросом, является ли законопроект о введении ограничений единственным вариантом для США в этой ситуации.



В свою очередь Тим Скотт (от штата Южная Каролина) заявил, что поддержал бы ужесточение санкций, если бы это было «полезным». Однако он считает, что пока неясно, так ли это. «Трудно сказать... Я не уверен, какие дополнительные законодательные меры привели бы к этому», — отметил сенатор.

«Я думаю, нам нужно усилить наше давление на [президента РФ Владимира] Путина и его окружение с целью изменить поведение [Москвы], — полагает сенатор Джерри Моран (от штата Канзас). — Но есть ли у нас другие инструменты, помимо санкций, которые также могут быть использованы?».

График рассмотрения данной инициативы не выработан, и перспективы ее прохождения через сенат и палату представителей еще не ясны. Тем не менее данный документ уже внесен в профильный комитет верхней палаты конгресса (по иностранным делам).

Слушания также планирует провести и банковский комитет сената.