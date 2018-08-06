Введенные 3 августа санкции в отношении московского банка «Агросоюз» не помешали работе кредитной организаци, сообщила пресс-служба банка.

«В связи с информацией о введении США санкций в отношении банка «Агросоюз» сообщаем, что банк продолжает работу в стабильном режиме. Банк выполняет и будет безусловно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», — сообщает пресс-служба «Агросоюза».

Банк предложит своим клиентам, пользующимся карточными продуктами, аналогичные на базе платежной системы «Мир».

«Руководство банка предпримет все необходимые юридические действия для защиты прав и законных интересов банка и своих клиентов», — добавили в банке.

Ранее, в пятницу, 3 августа, Минфин США ввел против банка «Агросоюз» санкции в рамках комплекса ограничительных мер против Северной Кореи.

США ввели санкции против банка «Агросоюз» Санкции введены в рамках ограничительных мер против Северной Кореи.

«Агросоюз» — небольшой по размеру активов московский банк с достаточно развитой сетью продаж и универсальной структурой бизнеса. Основное направление деятельности — кредитование и обслуживание корпоративных заемщиков. Крупнейшим источником пассивов служат привлеченные средства физических лиц, которые дополняются собственным капиталом, ресурсами от корпоративных клиентов и с межбанковского рынка. С сентября 2015 года контролирующим бенефициаром кредитной организации выступает владелец ООО «УМ-Банк» и бывший председатель правления МТС Банка Андрей Шляховой.