Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества членов органов управления банка «Клиентский» на сумму более 10 млрд рублей, говорится в определении суда.

Ходатайство было подано в рамках заявления АСВ о взыскании убытков с бывших руководителей банка.

Как отметил арбитраж, «ходатайство не аргументировано документально подтвержденными сведениями, дающими основания полагать, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в дальнейшем». Кроме того, вышеуказанные доводы не являются безусловными основаниями для принятия обеспечительных мер.

В результате проведенной АСВ проверки обстоятельств банкротства кредитной организации было установлено, что топ-менеджерами банка совершались действия по выдаче кредитов техническим физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также члены органов управления банка осуществляли неправомерное снятие денежных средств со счетов физических лиц.

Ранее сообщалось, что инвентаризация имущества банка «Клиентский» выявила недостачу в размере 15,2 млрд рублей.

Решением столичного арбитража от 14 октября 2015 года банк «Клиентский» был признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего кредитной организации были возложены на АСВ.