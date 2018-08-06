Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества членов органов управления банка «Клиентский» на сумму более 10 млрд рублей, говорится в определении суда.
Ходатайство было подано в рамках заявления АСВ о взыскании убытков с бывших руководителей банка.
Как отметил арбитраж, «ходатайство не аргументировано документально подтвержденными сведениями, дающими основания полагать, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в дальнейшем». Кроме того, вышеуказанные доводы не являются безусловными основаниями для принятия обеспечительных мер.
В результате проведенной АСВ проверки обстоятельств банкротства кредитной организации было установлено, что топ-менеджерами банка совершались действия по выдаче кредитов техническим физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также члены органов управления банка осуществляли неправомерное снятие денежных средств со счетов физических лиц.
Ранее сообщалось, что инвентаризация имущества банка «Клиентский» выявила недостачу в размере 15,2 млрд рублей.
Решением столичного арбитража от 14 октября 2015 года банк «Клиентский» был признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего кредитной организации были возложены на АСВ.
Ранее бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления Андрей Лопатов и заместитель председателя правления Илья Волосевич были привлечены в качестве обвиняемых по делу о хищении денежных средств банка в особо крупном размере.