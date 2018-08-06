Временная администрация по управлению Объединенным Кредитным Банком (О. К. Банк, Ярославль), назначенная в связи с отзывом его лицензии 25 мая текущего года, в ходе обследования финансового состояния банка установила, что его руководством была осуществлена замена ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с причинением ущерба банку в размере не менее 3,5 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ.

Кроме того, руководство О. К. Банка воспрепятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи части оригиналов кредитных договоров банка с заемщиками, что мешает взысканию данной задолженности в судебном порядке.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 7,6 млрд (в том числе перед физическими лицами — 5,9 млрд).

Банк России направил в Арбитражный суд Ярославской области заявление о признании О. К. Банка несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 29 августа 2018 года.



Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена регулятором в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.