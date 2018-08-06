Европейский союз c 7 августа официально вводит блокировку санкций США против Ирана для смягчения их влияния на интересы компаний ЕС, занимающихся законным бизнесом в стране. Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

Соответствующее решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС». Статус блокировки позволяет «гражданам ЕС и компаниям не соблюдать санкции США, если только они не будут уполномочены на это ЕК в случае, если несоблюдение наносит серьезный ущерб их интересам или интересам Союза». Также документ устанавливает право компаний ЕС на возмещение убытков, возникающих в результате санкций США, и аннулирует любые иностранные судебные решения в ЕС.

В дополнение к блокировке санкций США Евросоюз в тесной координации с другими партнерами работает над конкретными мерами, направленными на поддержание сотрудничества с Ираном в ключевых секторах экономики, в частности, в области банковского дела и финансов, торговли и инвестиций, нефти и транспорта.



В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки по Ирану, подписанной в 2015 году Великобританией, Францией, Германией, США, Россией и Китаем, и восстановили все отмененные в соответствии с этим соглашением санкции. Вновь введенные санкции США вступают в силу в два этапа: 6 августа и 4 ноября.