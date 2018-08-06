Временная администрация по управлению Конфидэнс Банком (Кострома), чья лицензия была отозвана 13 апреля текущего года, в ходе обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов. Как следует из сообщения пресс-службы ЦБ, такие операции осуществлялись руководством и собственниками кредитной организации посредством кредитования заемщиков (в том числе аффилированных с собственниками), имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 3,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 4,5 млрд. Решением Арбитражного суда Костромской области от 13 июля банк был признан банкротом, напоминает регулятор.



Информация об осуществленных должностными лицами банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, сообщает ЦБ.