Блокировка активов и счетов российских госбанков в юрисдикции США и запрет на операции с ними для американских институтов — главная угроза наряду с мерами против госдолга, содержащаяся в последнем проекте американских санкций против России, следует из обзора Barclays «Россия и санкции США» (есть у РБК). Она несет системные риски для России и может оказаться более серьезной, чем санкции против госдолга, считает экономист Barclays Лиза Ермоленко.

В представленном в конгрессе 2 августа проекте «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) содержится предложение заблокировать счета российских госбанков, среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Промсвязьбанк.

С учетом экспортоориентированности российской экономики и потребности нефтегазовой и металлургической отраслей в международных операциях и репатриации валютной выручки с конвертацией ее в рубли предложенные санкции могут ограничить российские банки в трансакциях с международными финансовыми институтами, отмечают аналитики Barclays. Если бы реализовался самый жесткий вариант законопроекта и все перечисленные в нем госбанки попали под санкции, эффект оказался бы даже более болезненным, чем от мер в отношении суверенного долга, сказала РБК Ермоленко.

«На данный момент эти предложения носят очень широкий характер и, скорее всего, должны быть уточнены, учитывая потенциальные последствия», — отмечается в обзоре. Но в любом случае документ, по мнению Barclays, свидетельствует о «твердом намерении США пойти дальше, чем прежде, чтобы нанести урон России».

К числу других ограничений DASKAA относятся запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более 14 дней (в том числе облигации Центробанка, ФНБ, Федерального казначейства) и запрет на соглашения о валютных свопах с Банком России, ФНБ или Казначейством на срок более 14 дней. Кроме того, предлагаются дополнительные санкции против российских политиков, «олигархов» и членов их семей, запрет на инвестиции в энергетические проекты с госучастием и на участие в нефтяных проектах на территории России, а также требование подготовить доклад об активах президента России Владимира Путина.

Сенаторы США представили законопроект, ужесточающий антироссийские санкции Авторы инициативы предложили «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».

Текущие формулировки документа подразумевают распространение санкций на облигации Банка России (ОБР), которые используются как инструмент регулирования банковской ликвидности, отмечает Barclays. В настоящее время объем находящихся в обращении ОБР составляет порядка 1,45 трлн рублей (23 млрд долларов), то есть они помогают абсорбировать примерно половину избыточной ликвидности банковского сектора. Меры против ОБР обернутся серьезными последствиями для монетарной политики, и неясно, действительно ли именно этого добиваются сенаторы, которые представили законопроект, пишут экономисты Barclays.

Отнесение к категории госдолга валютных свопов может быть нацелено на закрытие возможностей привлечения Россией долларовой ликвидности, предполагают аналитики.

Основной удар от санкций против российского госдолга в случае их введения примут на себя рубль и ОФЗ, в то время как инвесторы в российские евробонды будут чувствовать себя комфортнее, отмечается в обзоре. По оценке Barclays, Россия способна продолжить уверенно обслуживать валютный долг.