Интеркоммерц Банк (конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов) намерен обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги», следует из материалов на портале «Федресурс».

«КБ «Интеркоммерц» (ООО), в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Домашние деньги» (ОГРН 5077746931928, ИНН 7714699186, адрес место нахождения: 115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 33, стр. 1) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — отмечается в сообщении.



В мае СМИ сообщали, что размер долга МФК «Домашние деньги» перед банками по итогам I квартала 2018 года составил 3,58 млрд рублей. Почти вся эта задолженность приходится на АСВ — конкурсного управляющего четырех рухнувших банков, кредитовавших МФК.

СМИ: крупнейшим кредитором «Домашних денег» оказалось АСВ МФК должна конкурсному управляющему кредитовавших ее банков 3,3 млрд рублей.

«В рамках своей операционной деятельности МФК в разный период времени брала кредиты в банках, у которых на текущий момент по независящим от компании причинам были отозваны лицензии. Компания обладает высоким уровнем взаимодействия с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Говоря о данной претензии, договор подразумевает выплату основного долга начиная с 31 декабря 2019 года. На данный момент мы продолжаем плотно общаться с АСВ на предмет решения вопроса», — прокомментировали в МФК «Домашние деньги».

В компании отметили, что имеют успешный опыт полного исполнения обязательств перед АСВ путем выкупа облигаций в оферту в апреле 2017-го у банка «Образование» и полного погашения задолженности по кредиту Мастер-Банка. «Уже погашена задолженность перед банком «Образование» и Инбанком в полном объеме», — заключили в МФК.

Напомним, в конце апреля МФК «Домашние деньги» отказалась от выкупа предъявленных к оферте облигаций на 1,25 млрд рублей. Оферта была запланирована на 26 апреля. По данным компании, всего инвесторы подали заявки на общую сумму 1,14 млрд рублей. Это решение в компании объясняли тем, что оценивают значительную часть бумаг как спекулятивные инвестиции, поскольку они были приобретены с дисконтом 50—70% от номинала.



Интеркоммерц Банк лишился лицензии в 2016 году. «При неудовлетворительном качестве активов Интеркоммерц Банк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций», — отмечали в ЦБ.

